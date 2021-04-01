شكرا لقرائتكم خبر عن موجة الطقس.. أمطار بمطروح وإيقاف الملاحة بالبرلس واستقرار بباقي المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الخميس، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن متابعة حالة تقلبات الطقس التي تشهدها بعض المحافظات، وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس وسقوط أمطار، في إطار متابعة الوزارة لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تتعرض لهذه الموجة.

أشار التقرير، إلى استقرار الحالة الجوية، مع انخفاض في درجات الحرارة في بعض المحافظات، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مراكز مطروح وخاصة مدينتى والعلمين وجارى العمل على إزالة التراكمات بالطرق.

وأوضح التقرير أنه تم إيقاف اعمال الملاحة بميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفرالشيخ، مع استقرار الحالة الجوية عامة في باقي المحافظات.

وكلف الوزير، غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع في المحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء.