شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء : فقرات ترفيهية وأنشطة رياضية في الاحتفال بيوم اليتيم غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء الخميس، عن الاحتفال بيوم اليتيم غدًا الجمعة، حيث يحتفل العالم أجمع في أول جمعة من شهر أبريل باليوم العالمي لليتيم

وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في بيان، الخميس، إن الاحتفال سيتضمن فقرات ترفيهية وألعاب ترويحية وأغان وأناشيد وأنشطة رياضية وثقافية متنوعة على مدار اليوم.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى توزيع الهدايا على الأطفال المشاركين في الاحتفال الذي يقام في مدينة العريش