أخبار مصر

محافظ شمال سيناء : فقرات ترفيهية وأنشطة رياضية في الاحتفال بيوم اليتيم غدًا

0 نشر
خالد محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء : فقرات ترفيهية وأنشطة رياضية في الاحتفال بيوم اليتيم غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء الخميس، عن الاحتفال بيوم اليتيم غدًا الجمعة، حيث يحتفل العالم أجمع في أول جمعة من شهر أبريل باليوم العالمي لليتيم

وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في بيان، الخميس، إن الاحتفال سيتضمن فقرات ترفيهية وألعاب ترويحية وأغان وأناشيد وأنشطة رياضية وثقافية متنوعة على مدار اليوم.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى توزيع الهدايا على الأطفال المشاركين في الاحتفال الذي يقام في مدينة العريش

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا