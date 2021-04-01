شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الإسكندرية يقرر إنشاء جامعة الإسكندرية الأهليـة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة الاسكندرية، على إنشاء «جامعة الإسكندرية الأهلية»، وذلك خلال جلسته الشهرية مساء أمس.

وذكر المجلس أن الجامعة الأهلية الوليدة تهدف إلى المنافسة العالمية في كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا، وستكون قائمة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضحت أن كافة التخصصات ستكون متسقة مع المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية التي تشهدها مصر حاليا، وما تتطلبه تلك المشروعات القومية من تخصصات في كافة المجالات بكل محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف المجلس:«أن جامعة الإسكندرية الأهلية، سوف تستفيد من الإمكانيات البشرية والمراكز المعملية والبحثية بجامعة الإسكندرية الحكومية لتحقيق التكامل بينهما، وسيتم تشكيل لجنة لإتمام الدراسات اللازمة الخاصة بالجامعة الأهلية وتحديد موقعها الجغرافي والكليات والأقسام العلمية واللوائح المنظمة لها«.

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