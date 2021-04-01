شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 103.7 %من المستهدفين بحملة شلل الأطفال بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور، طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تطعيم 53 ألفًا و725 طفلًا وطفلة خلال الأيام الماضية، بالجرعة الثانية للحملة القومية ضد مرض شلل بنسبة 103.7٪ من إجمالي المستهدف.

وأضاف شوكة أن الجرعة الثانية بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال تستهدف تطعيم الأطفال بالمرحلة العمرية من سن يوم وحتي 5 سنوات.

وأشار محمد حمزة، مراقب عام الأوبئة ومسئول التطعيمات بالمديرية، أن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.

وذكر أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم..مشيرًا إلى مد حملة التطعيم لمدة يومين.