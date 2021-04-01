شكرا لقرائتكم خبر عن توقف أعمال التطوير بـ5 مراكز شباب بالإسكندرية.. ولجنة من البرلمان للوقوف على الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ لجنة الشباب والرياضة فى مجلس النواب، زيارة رسمية الى الإسكندرية 4 أبريل الجاري للوقوف على أسباب توقف أعمال التطوير فى 5 مراكز شبابية فى نطاق العامرية وبرج العرب.

وتأتى الزيارة بناءاً على طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف اللّٰه، عضو مجلس النواب عن الدخيلة والعامرية وبرج العرب، والذي تمت مناقشته بتاريخ 16/03/2021 بخصوص توقف أعمال التطوير بـ 5 مراكز شباب بدائرة العامرية وبرج العرب.

وقال "ضيف الله"، أن المراكز الخمسة المتوقف أعمال التطوير بها فى غرب الاسكندرية، هى مركز شباب العامرية ومركز شباب فلسطين ومركز شباب برج العرب القديم ومركز شباب بهيج ومركز شباب الجزائر، مشيراً الى أنه تم تحديد يوم الأحد المقبل لزيارة اللجنة الميدانية لتلك المراكز للوقوف على أسباب توقف العمل بها والعمل على استئناف أعمال التطوير بها في أسرع وقت ممكن.

وبحسب طلب الاحاطة، صدرت أوامر إسناد للهيئة العربية للتصنيع منذ عام 2016 لتطوير تلك المراكز وبالفعل تم بدء العمل في أربع مراكز الا ان العمل توقف عدة مرات بعد هدم المباني الخاصة بتلك المراكز، حيث تم بدء العمل بمركز شباب الجزيرة فقط ثم توقف.

وشمل برنامج الزيارة الميدانية للجنة الشباب والرياضة للاسكندرية، كما يلى: السبت زيارة محافظة البحيرة الاحد لقاء محافظ الإسكندرية ثم تفقد مركز شباب العامرية وفلسطين وبرج العرب القديم وبهيج والجزائر، والاثنين زيارة نادي الاتحاد السكندري والنادي الأولمبي ومركزي شباب الانفوشي والسياله، والثلاثاء بزيارة نادي سموحه والجياد