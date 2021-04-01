شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية على قمة الأجندة الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه كلما كانت الدولة لديها بنية أساسية جيدة في مجال الصحة ستكون قادرة على تقديم كل الخدمات الصحية وسيتعافى اقتصادها بصورة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية اليوم على قمة الأجندة الحكومية في كل دول العالم.

وأضاف خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح مدينة الدواء بالخانكة، أن تأمين توفير مخزون استراتيجي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية والأدوية، أصبح قضية أمن قومي تشغل كل حكومات دول العالم، مضيفا أنه في ظل جائحة كورونا تراجعت صناعات كثيرة، كما تراجعت التجارة بنسبة أكثر من 14 إلى 15% في نفس الوقت الذي زادت صادرات وواردات قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية على مستوى العالم بنسبة أكثر من 16%.

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية كانت تتحرك من أول لحظة في مواجهة هذه الجائحة في إطار منظومة متكاملة من 7 محاور رئيسية، وتم الحرص على الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطن، وأيضا التوعية الإعلامية لمواجهة الشائعات الخاصة بهذا الموضوع، بالإضافة إلى تركيز الدولة على تعزيز البنية التحتية الطبية للحد من التداعيات بتقديم مجموعة من الحزم التمويلية والصرف على قطاع الصحة، وتوفير أكثر من 11 مليار جنيه دعما إضافيا خلال العام الماضي لمواجهة هذه الجائحة غير المسبوقة.

وأضاف أن الرئيس أطلق حزمة لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من الحزم التمويلية والخطط التنموية من شركاء التنمية؛ فضلا عن الاهتمام بإعادة أبنائنا في الخارج إلى مصر في إطار الظروف الاستثنائية والذي تجاوز أعدادهم أكثر من 320 ألف مواطن.

وأشار إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول، التي أخذت إجراءات سريعة جدا وفورية للتعامل مع جائحة كورونا، وهو ما مكن الدولة المصرية من أن تكون من أقل الدول تأثرا بهذه الجائحة.

واستعرض مدبولي تواريخ بدء تعامل الدول مع الجائحة، موضحا أن مصر بدأت من مارس 2020، وهو قبل ظهور أول حالة في مصر، كانت الحكومة قد بدأت في أخذ الاجراءات، وتوقعنا الضغط على المستلزمات الطبية والخامات، ولذلك أخذت الدولة بعض التدابير الاحترازية، عند منع تصدير بعض المنتجات والخامات الاستراتيجية، من أجل تأمين احتياجاتنا في الداخل وهو ما مكننا بصورة جيدة من عدم التأثر بصورة كبيرة.