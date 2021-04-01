شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: افتتاح مدينة الدواء سيحقق نقلة نوعية في قطاع الصحة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس، إن افتتاح مدينة الدواء المصرية سيحقق نقلة نوعية في القطاع الصحة سيظهر تأثيره جليا على المواطن المصري.

وأضاف مدبولي، في كلمة له أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاحه مدينة الدواء، أن المدينة هي صرح عملاق بكل المقاييس وأن هذا المشروع جاء في إطار رؤية متكاملة للدولة المصرية للاهتمام وتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصحي.

وأكد مدبولي أن الهدف من المشروع هو تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن المصري من خلال منظومة متكاملة بدأها الرئيس السيسي منذ 4 سنوات من خلال تدشين عدة مبادرات تعتبر من أهم المبادرات على مستوى العالم.

وأوضح مدبولي أن هذه المبادرات متمثلة في مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة صحة المرأءة وصحة أطفالنا في المدارس؛ فضلا عن القضاء على قوائم الانتظار من خلال إجراء علميات جراحية للمصريين حيث تجاوزت تلك العمليات أكثر من 750 ألف عملية.

وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي أطلقه الرئيس السيسي، وما تم انجازه داخل أول 5 محافظات ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

وعن المبادرات الصحية، التي أطلقت في الريف المصري، قال مدبولي إن مبادرة حياة كريمة ستقوم بتطوير كامل منظومة الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات في الريف المصري لتقديم خدمة جيدة لأكتر من 58 مليون مواطن.

وأشار مدبولي إلى أن مدينة الدواء ستكون الوجه الآخر لمنظومة الصحة.