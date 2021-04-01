شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل العمل بمعبر رفح البري بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل العمل في معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الخميس، لتنقل المسافرين الفلسطينيين بين مصر وقطاع غزة في كلا الاتجاهين، بجانب إدخال المساعدات المتنوعة للقطاع.

وقالت المصادر المصرية، أنه يتم التنسيق مع الجانب الفلسطيني لعبور المسافرين الفلسطينيين..مؤكدة على توفير أطقم عمل أضافية بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء إجراءات المسافرين، وتوفير سيارات لنقلهم بين مصر وغزة.

بدورها أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية، آلية السفر عبر معبر رفح البري اليوم الخميس، حيث أكدت على أن السفر سيكون للحافلة الرابعة، بجانب الحافلة الخامسة حتى الرقم «100» من كشف رقم«2021/10».

وطالبت الهيئة في بيان لها، المسافرين الفلسطينيين التواجد صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، من أجل تسهيل سفرهم، كما طالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم قبل السفر.