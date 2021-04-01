شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على قرض لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٨٣ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر بمبلغ ٢٢٥ مليون يورو، والموقع بتاريخ ٨ يوليو ٢٠٢٠.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار في جلسته التي انعقدن في أول نوفمبر ٢٠٢٠.