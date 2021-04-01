صحة الإسكندرية تبحث تفعيل دور أقسام التوليد بكليات الطب في مجال تنظيم الأسرة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان في الاسكندرية في الاجتماع التنسيقي الذي ضم مسؤولي مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان وقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وحضره كل من الدكتور حسام الدين عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة والدكتورة وفاء أبو العينين رئيس قسم التوليد وأمراض النساء بجامعة الإسكندرية

وقال السقعان إن الاجتماع يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، لتفعيل دور أقسام التوليد وأمراض النساء بكليات الطب في مجال تنظيم الأسرة، وكذلك المبادرة الرئاسية لضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة وخفض معدل وفيات الأمهات، وذلك من خلال تطبيق مبادرة تركيب اللوالب أثناء الولادة القيصرية بمستشفيات الجامعة.

بدوره قال الدكتور حسام الدين عباس، أن المبادرة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة «جون سنو» لاستشارات الصحة العامة، تم تطبيقها أيضًا بمستشفيات وزارة الصحة وسوف يتم تطبيقها بمستشفيات القطاع الخاص في القريب العاجل فى إطار خطة الدولة للسيطرة علي الزيادة السكانية المطردة.

"صحة الاسكندرية" والجامعة تبحثان تنفيذ مبادرة "تركيب اللوالب" أثناء الولادة القيصرية وضبط النمو السكانى (صور)

"صحة الاسكندرية" والجامعة تبحثان تنفيذ مبادرة "تركيب اللوالب" أثناء الولادة القيصرية وضبط النمو السكانى (صور)

"صحة الاسكندرية" والجامعة تبحثان تنفيذ مبادرة "تركيب اللوالب" أثناء الولادة القيصرية وضبط النمو السكانى (صور)

"صحة الاسكندرية" والجامعة تبحثان تنفيذ مبادرة "تركيب اللوالب" أثناء الولادة القيصرية وضبط النمو السكانى (صور)

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