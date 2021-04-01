شكرا لقرائتكم خبر عن « شعراوي » يكلف المحافظين بإعلان الطوارئ استعدادا لرمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، المحافظين ، برفع درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية على مدار الـ 24 ساعة يومياً، استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية الخميس، إن الوزارة ستتابع مع كافة الوزارات والجهات المعنية توافر كميات إضافية من السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة، مشيرا إلى قيام غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين في كافة المدن والقرى والأحياء.

وطالب المحافظين بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى والجهات الأخرى ذات الصلة للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية، وكذا رفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة في كافة المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة.

كما وجه وزير التنمية المحلية ، المحافظات ، بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح في جميع المحافظات والطرق المؤدية إليها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين من الإصابة بفيروس كورونا والالتزام بما قررته اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في هذا الشأن .

وشدد الوزير على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي لعدم حدوث أي ارتفاع في أعداد مصابي كورونا خلال شهر رمضان الكريم .

وأكد ضرورة التنبية على جميع مديرى المديريات ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بتحقيق الانضباط في أماكن العمل وإلزام جميع الموظفين والمترددين على المواقع الخدمية والمؤسسات بارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الوزير أنه سيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقى الشكاوى من المواطنين عن نقص أي سلع أو خدمات بالمحافظات خلال الشهر الكريم من خلال مبادرة «صوتك مسموع » وصفحتها على الفيس بوك على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك»: www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: «15330» وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: «[email protected]».