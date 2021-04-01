شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تصدر كتابا يتضمن الخطوط الاسترشادية لتصميم أعمال الحماية من السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت وزارة الموارد المائية والرى، كتاب يتضمن الخطوط الاسترشادية لتصميم أعمال الحماية من السيول وتصريف الأمطار، مكون من 206 صفحة، ويحتوى على ستة أبواب، وبه قائمتان من الأشكال والجداول، وقائمة بالمراجع.

وكتب الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى هذا الكتاب "في ظل ما تشهده مصر من ندرة مائية وما يستتبعها من تحديات جسيمة تهدد التنمية والوفاء بالاحتياجات المتنامية لمختلف القطاعات التي ترتكز على المياه، الأمر الذي حدا بوزارة الموارد المائية والرى إلى صياغة استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ترتكز على أربعة محاور تعنى بترشيد وتنمية الموارد المائية وتحسين نوعيتها وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ هذه الإستراتيجية إلى خطة قومية للموارد المائية حتى 2037 ترتكز على حزمة الإجراءات التنفيذية والبرامج".

أضاف: "لما كانت الأمطار محور اهتمام القائمين على إدارة ملف المياه بمصر بما تمثله من مورد مائى على الرغم من ندرته، إلا أن توقيتات وكميات وتوزيع سقوط هذه الأمطار على بعض المناطق وما يستتبعها من حدوث سيول تهدد الممتلكات والأرواح، في ظل تغيرات مناخية حادة، توالت على إثرها العواصف المطرية على عدد كبير من محافظات مصر، وبالأخص خلال العقد الأخير، الأمر الذى حدا بوزارة الموارد المائية والرى إلى صياغة خطوط استرشادية لتصميم أعمال الحماية من أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار لضمان تحقيق الأصول الفنية في التصميم والتنفيذ، وذلك من خلال المتخصصين بالمركز القومي لبحوث المياه ونخبة من أساتذة الجامعات المصرية".

وتم تشكيل لجنة دائمة من أساتذة المركز القومي لبحوث المياه والجامعات المصرية والمتخصصين بوزارة الموارد المائية والرى لتحديث هذه الخطوط الإسترشادية من خلال متابعة التغيرات التي تطرأ على منظومة الحماية من السيول وتصريف الأمطار من الأساليب الحديثة للتصميم والتنفيذ، وأن يكون التحديث كل خمس سنوات على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك".

وضم الكتاب مقدمة وخمسة أبواب، وقائمة بالمراجع، وملاحق، الباب الأول بعنوان " النطاقات الهيدرولوجية" و الباب الثاني بعنوان:"التحليل الهيدرولوجي"، والباب الثالث "تصميم قنوات الحماية والتصريف". والباب الرابع:"تصميم أعمال التقاطعات والتحكم"، والباب الخامس:"تصميم شبكات تصريف مياه الأمطار بالمناطق الحضرية".