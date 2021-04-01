شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول مؤتمر شبابى يجمع شباب جنوب السودان حول الأجندة الأفريقية لعام 2063 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الشباب والرياضة، لإطلاق أول مؤتمر شبابي قومي جامع لشباب جنوب السودان بمختلف خلفياتهم ، ضمن مشروع" وحدة وادي النيل.. رؤي مستقبلية" في نسخته الثالثة تحت شعار " من أجل جنوب السودان"، والذي تنفذه (الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية - مكتب الشباب الافريقي) بالتعاون مع الاتحاد الوطنى لشباب جنوب السودان - وزارة الشباب والرياضة الجنوبية السودانية و جامعة القاهرة فرع الخرطوم وذلك خلال الفترة من3 إلى 8 إبريل بالمركز الأوليمبى بالمعادى.

يأتى ذلك فى إطار سياسة مصر الخارجية نحو تعزيز أواصر العلاقات المصرية الأفريقية، واستكمالاً للدور الذي قام به الرئيس السيسي خلال زيارته التاريخية التى قام بها لدولة جنوب السودان لعقد قمة "مصرية - جنوب سودانية"، تناولت مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ، وكذلك تفيلاً لمخرجات الزيارة نحو الاهتمام بقضايا الشباب الافريقي.

ويشارك فى فعاليات مؤتمر القاهرة القومى الأول لشباب جنوب السودان 200 قيادة شبابية من المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عاما من الجنسين، بالإضافة إلى الفئات الأكثر تأثيرا في المجتمع مثل النشطاء فى مجال المجتمع المدني والأكاديميين بمختلف مجالاتهم وخلفياتهم بالإضافة إلى الصحفيين والإعلاميين، بجانب الشباب المصري الباحث في ملف دولة جنوب السودان.

وتتضمن فعاليات المؤتمر مناقشة عدد من المحاور حول أهمية الاستقرار الأمنى فى مفهوم بناء الدولة الوطنية تتمثل في التتطرق الي دور المؤسسات الثقافية في البناء المعرفي ودور المجتمع المدني في التنمية والبناء ودمج الشباب والمرأة فى السلم الاجتماعي ، و تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الجنوب سودانية على مستوى الشباب نحو دور فعال لمكافحة الفساد في البناء والتنمية الوطنية ، بالإضافة الي عقد ورش عمل بناء قدرات المشاركين في مجالات الدولة الوطنية ، ثقافة الحوار، بناء السلام و التربية المدنية .

الجدير بالذكر أن مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان يأتى فى اطاراهتمام القيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة بقضايا الشباب الافريقي و لا سيما دولة جنوب السودان التي تربطها بمصر علاقات تاريخية ، مشيراً إلي سعي الوزارة علي تعزيز مفاهيم الحوار والقيادة والابتكار تحقيقا لطموحات الأجندة الأفريقية لعام 2063 من اجل بناء قدرات الشباب وتنمية افريقيا بايدي شبابها.

وأوضح صبحي ان المؤتمر يهدف إلي إلى تعزيز قيم وثقافة السلام فيما بين الشباب بالإضافة الى تعزيز بناء القدرات القيادية لدى الشباب من خلال ترسيخ مفهوم بناء الدولة والمؤسسات والقدرة على ادارة التنوع الغني في جنوب السودان من ثقافة ولغات مختلفة من خلال تعزيز قيم الحوار بين الشباب وصناع القرار وأصحاب المصلحة ، بالإضافة الي تعميق العلاقات ووجهات النظر بين شباب أبناء وادي النيل و تعزيز قيم الديمقراطية والحكم الرشيد ودورها في مكافحة الفساد وبناء المؤسسات الوطنية ومن ثم رفع توصيات الشباب إلى الجهات المعنية .