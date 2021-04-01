صحيفة إماراتية تشيد بدور مصر فى الملف الفلسطينى

القاهرة - سامية سيد - أشادت صحيفة الخليج الإماراتية، بالدور الذى لعبته مصر فى إنهاء الانقسام الفلسطينى من خلال استضافتها الاجتماعات التشاورية ورعاية الحوار بين مختلف الفصائل والاتفاق على الذهاب نحو الانتخابات وتوحيد الصف الفلسطينى وأهمية تشكيل سلطة موحدة تستطيع قيادة الشعب.

وكتبت الصحيفة، فى افتتاحيتها اليوم الخميس، تحت عنوان "ما بعد الانتخابات الفلسطينية"، "بعد 15 عاماً على آخر انتخابات فلسطينية، يعود الشعب الفلسطينى إلى ممارسة حقه فى اختيار ممثليه فى المجلس التشريعى فى 22 مايو المقبل، تلى ذلك انتخابات رئاسية فى 31 يوليو، ثم انتخابات لتشكيل المجلس الوطنى لمنظمة التحرير فى 31 أغسطس".

واعتبرت الصحيفة هذه الانتخابات خطوة على طريق المصالحة الوطنية، وبداية لعمل فلسطينى مشترك لاسترداد حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة الدولة الفلسطينى، لافتة إلى أنه من المنتظر استكمال تقديم القوائم خلال ساعات.