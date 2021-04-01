شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حجم قطاع الدواء 125 مليار جنيه والاكتفاء الذاتى 88% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تطوير قطاع الدواء والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن القطاع مكن الدولة أن تكون على أرض ثابتة عند ظهور جائحة كورونا.

وقال رئيس الوزراء خلال افتتاح مدينة الدواء المصرية بالخانكة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هيئة "الشراء الموحد" مسؤولة عن تأمين شراء الأدوية بأفضل "جودة" وأقل سعر، الأمر الذى وفر على الدولة عشرات المليارات التي استفادت منها بالحصول على كمية أكبر.

وأضاف "مدبولي" أن هيئة الدواء المصرية تقدم موضوع تسريع المنتجات ومراقبة جودتها، منوها بأن الحكومة تعمل على 3 محاور رئيسية لتطوير منظومة الدواء في مصر، كاشفا عن أن حجم قطاع الدواء يصل إلى 125 مليار جنيه.

وأكد رئيس الوزراء أن نسبة الاكتفاء الذاتي في التصنيع المحلى للأدوية تصل إلى 88 %، والـ 12 % الباقية أدوية شديدة التعقيد وشديدة التقدم مثل أدوية السرطانات.