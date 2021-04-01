شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات افتتاح مدينة الدواء فى الخانكة بحضور الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح مدينة الدواء أحد أكبر الصروح الطبية بالشرق الأوسط، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم تلاوة آيات من القران الكريم.

وتعد مدينة الأدوية من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع اي ممارسات احتكارية ويضبط اسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مدينة الدواء تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط علي مساحة 180 الف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في انتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز اقليمي يجذب كبري الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.