دون خسائر بشرية.. الداخلية تكشف حقيقة نشوب حريق هائل بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بشأن إندلاع حريق هائل بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفرالشيخ.

وأكد المصدر خلال بيان نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك"، أن حقيقة الواقعة تتمثل في نشوب حريق محدود بكمية من بالات قش الأرز بقطعة أرض ملك (أحد الأشخاص) كائنة بذات القرية المشار إليها.

وأضاف المصدر، فور ورود البلاغ تم الدفع على الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق.. مشيرا إلى أن الحريق المحدود ولم يسفر عن أية إصابات أو وفيات.