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مدبولي: الرئيس وجه بزيادة المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية لـ 6 أشهر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية كان لديها رؤية في تدبير احتياطيات دوائية لمواجهة أزمة .

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح مدينة الدواء بالخانكة، اليوم الخميس: كل دولة كانت تجتهد في التعامل مع كورونا، ورغم إنها أزمة غير مسبوقة كان للدولة رؤية في تأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتابع رئيس الوزراء: النهاردة يوجد تأمين لأغلب أو كل المستلزمات لشهرين والرئيس وجه بزيادتها لـ 6 أشهر، وبقينا نصنع كل المنتجات الخاصة مواجهة كورونا فيما عدا واحد فقط وفي طريقنا لتصنيعه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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