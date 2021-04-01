مدبولي: الرئيس وجه بزيادة المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية لـ 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية كان لديها رؤية في تدبير احتياطيات دوائية لمواجهة أزمة كورونا.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح مدينة الدواء بالخانكة، اليوم الخميس: كل دولة كانت تجتهد في التعامل مع كورونا، ورغم إنها أزمة غير مسبوقة كان للدولة رؤية في تأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتابع رئيس الوزراء: النهاردة يوجد تأمين لأغلب أو كل المستلزمات لشهرين والرئيس وجه بزيادتها لـ 6 أشهر، وبقينا نصنع كل المنتجات الخاصة مواجهة كورونا فيما عدا واحد فقط وفي طريقنا لتصنيعه.