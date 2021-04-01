أخبار مصر

منها إعادة 320 ألف مواطن.. مدبولي: تحركنا في 7 محاور لمواجهة جائحة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تحركت في 7 محاور لمواجهة أزمة .

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح مدينة الدواء بالخانكة، اليوم الخميس، أن هذه المحاور تشمل: صحة المواطن، الإجراءات الاحترازية، التوعية الإعلامية، مواجهة الشائعات، تعزيز البنية التحتية الطبية، تقديم مجموعة حزم تمويلية أكثر من 11 مليار جنيه دعما إضافيا خلال العام الماضي، حزمة دعم الاقتصاد بـ 100 مليار جنيه، حزم من شركاء التنمية، فضلا عن إعادة المصريين بالخارج ممن رغب في العودة لمصر لما يتجاوز 320 ألف مواطن.​

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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