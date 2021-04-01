شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من اليوم الخميس صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر أبريل، حيث يتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة.

على جانب آخر تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق معارض أهلا رمضان، اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى يوم 12 أبريل، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك 180 من كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 35% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه الشركات التابعة بشأن توريد السلع المدعمة لبقالين التموين ومنافذ التوزيع ومشروع جمعيتى، ضمن مقررات شهر أبريل السلع على أن يتم بدء الصرف لأصحاب البطاقات اعتبارا من أول الشهر حيث تصل السلع الى 28 سلعه تتنوع ما بين الارز، والسكر، والزيت، والمكرونة، ومساحيق الغسيل، والصابون وصولا للكبريت، وأن عمليات أمداد تلك المخازن بالسلع مستمرة دون انقطاع، كذلك توفير سلع نقاط الخبز .