شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تفاصيل قوافل «حياة كريمة» الطبية في البحر الأحمر خلال أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر تفاصيل خطة القوافل العلاجية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، التى تقوم بتنظيمها مديرية الصحة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» للكشف الطبى المجانى على جميع مواطنى القرى المختلفة بالبحر الأحمر.

وأكدت المديرية في بيان لها اليوم، خطة القوافل العلاجية تبدأ القوافل اليوم الخميس ولمدة يومين بمنطقة الخير وأبرق، شمال مدينة الشلاتين، وتنطلق القافلة بعد ذلك لمدينة حلايب، قرية رأس حدرية ولمدة يومين السبت والأحد المقبلين 3 و4 أبريل ولمنطقة أبورماد وأدليت ولمدة يومين 5 و6 أبريل، وبعد ذلك تنطلق القوافل لمرسى علم من قرى الشيخ الشاذلى- ومكتب الصحة بمرسى علم، وتستغرق مدة يومين 7 و8 أبريل، ثم مدينة القصير يومى 9 و10 أبريل، ثم قرية أم الحويطات بسفاجا يومى 11 و12 أبريل المقبل.

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الاحمر، أن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة «حياة كريمة» تضم جميع التخصصات المختلفة، حيث يتم الكشف وصرف العلاج والتحويل في حالة الضرورة للمستشفيات مجانا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان، أن القوافل ستتوقف بداية شهر رمضان وتستكمل بعد شهر رمضان عملها، شهريا وتقوم بالكشف الطبى على مواطنى القرى المختلفة بداية من حلايب جنوبا حتى رأس غارب شمالا.