شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عام من التوقف.. مطالب بإعادة تشغيل الخط الملاحي «الغردقة - شرم الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد نحو عام من توقفه عن العمل وإلغاء الرحلات البحرية وسحب السفينة التي كانت تعمل عليه، طالب العاملون بالقطاع السياحي بالغردقة وشرم الشيخ باستئناف الخركة الملاحية مرة أخرى بين مينائي الغردقة وشرم الشيخ البحريين، باستخدام إحدى العبارتين القاهرة أو الرياض المملوكتين لوزارة النقل.

وطالب العاملون بتدخل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لسرعة استئناف تشغيل الرحلات البحرية على الخط الملاحي الغردقة / شرم الشيخ، بعد توقف الخط عن العمل منذ أكثر من عام لتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحي بين جنوب سيناء والبحر الأحمر والصعيد والاستفادة من أعمال تطوير ميناء الغردقة.

ويختصر الخط الملاحي السفر إلى 90 دقيقة بدلا من ٦ ساعات بين محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، ويعد أحد عوامل الجذب السياحى، ويسهم في زيادة أعداد الليالي السياحية بالغردقة وشرم الشيخ، خاصة أن هناك العديد من السائحين بشرم الشيخ يرغبون في زيارة الغردقة والعكس.

وتسهيل زيارة السائحين من مدينة شرم الشيخ لزيارة الاماكن الاثرية بالأقصر لبعد المسافة بالطريق البرى إلا أنه من الممكن عن طريق الخط الملاحي اختصار المسافة لساعة ونصف بالعبارة على الخط البحري بدلًا من ٦ ساعات بالطريق البري من الغردقة مرورًا بالسويس إلى شرم الشيخ.