شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس 1-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الخميس 1-4-2021 فى محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الخميس:
موعد صلاة الفجر 4.20 ص
موعد الشروق 5.49 ص
موعد صلاة الظهر 12.04 م
موعد صلاة العصر 3.36 م
موعد صلاة المغرب 6.19 م
موعد صلاة العشاء 7.39 م
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