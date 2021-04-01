شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تركيب عداد مسبوق الدفع بـ99% من المساجد ولا فصل للتيار بعد نفاد الرصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء انتهت من تركيب 114 ألف عداد مسبوق الدفع من العدادات التقليدية بدور العبادة سواء التابعة لوزارة الأوقاف أو التابعة لإدارة المحليات بنسبة تنفيذ 99%، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف و جهاز المحليات لاستبدال كافة العدادات التقليدية بدور العبادة من المساجد والكنائس بأخرى مسبوقة الدفع للحد من زيادة الاستهلاك والمساهمة فى ترشيد الاستهلاك.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء انتهت من من تحويل العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع بدور العبادة بنسبة 99% سواء التابعة لوزارة الأوقاف أو التابعة لإدارة المحليات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف و جهاز المحليات لاستبدال كافة العدادات التقليدية بدور العبادة من المساجد و الكنائس بأخرى مسبوقة الدفع للحد من زيادة الاستهلاك و المساهمة فى ترشيد الاستهلاك.

وأشار حمزة، إلى أنه مستهدف تركيب 85 الف 848 عداد مسبوق الدفع بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف تم الانتهاء من تركيب 84 الف 787 عداد بنسبة 99%، لافتا إلى أنه من مستهدف تركيب 31 الف 892 عداد مسبوق الدفع بالمساجد التابعة للمحليات تم الانتهاء من تركيب 27 الف 892 عداد بنسبة 86%.

وأوضح حمزة أنه بالنسبة الكنائس من المستهدف تركيبه 3352 عداد مسبوق الدفع و تم الانتهاء من 664 عداد، موضحا أنه يتم عمل مصادقات شهرية بين شركات التوزيع و المحليات و الأوقاف للموافقة على قيمة الرصيد الذى تم شحنه بالعداد.

وقال حمزة أن دور العبادة التابعة للأوقاف و المحليات لا تتعرض لفصل التيار فى حالة نفاد الرصيد، لافتاً إلى أنه يتم شحنه تلقائى من قبل شركات توزيع الكهرباء بخلاف المساجد التابعة للأهالى يتولى مالكها شحن رصيد العداد.