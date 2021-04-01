شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مزلقان الدكمى بالبدرشين جزئيًا من 10 مساءً لمدة 17 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق محافظة الجيزة اليوم الخميس، بالنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مزلقان الدكمى بالبدرشين بشكل جزئى للقيان بأعمال تطوير نظام إشارات السكة الحديد خط القاهرة / السد العالى وتمديد كابلات الإشارة.

وأوضحت محافظة الجيزة، ان الآمر سوف يستلزم قيام الشركة المنفذة بغلق جزئى بالتناوب لمزلقان السكة الحديد بمنطقه الدكمى لمدة 17 ساعة وذلك ابتداء من الساعة 10 مساء اليوم الخميس وحتى الساعة 3 مساءً غدا الجمعة على أن يكون العمل دون تعطيل حركة المرور.

ونوهت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.