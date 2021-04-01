شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تفتتح اليوم جناح العمليات المجمعة بـ130 مليون جنيه بالدمرداش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل مستشفيات جامعة عين شمس بافتتاح عدد من التجديدات فى مستشفى الدمرداش وعين شمس التخصصي، وذلك اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الانور المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف المدير العام لمستشفى الدمرداش الجراحى، والدكتور وليد أنور المدير العام لمستشفى عين شمس التخصصي.

وتشمل الافتتاحات جناح العمليات المجمعة بمستشفى الدمرداش الجامعى بتكلفة قدرها 130 مليون جنيه، و قسم جراحة تجميل الوجه والفكين بتكلفة بلغت 16 مليون جنيه، ومجمع النفايات الطبية بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه والمجمع الإدارى بتكلفة 5 مليون جنيه.

كما تشمل الافتتاحات، الجراچ متعدد الطوابق، وتطوير الموقع العام للمستشفيات بتكلفة 240 مليون جنيه، بالاضافة إلى جناح العمليات الصغرى بمستشفى عين شمس التخصصى والذى يشمل 4 غرف عمليات بتكلفة 35 مليون جنيه الى جانب وحدة الأشعة، وجناح الرنين المغناطيسى الجديد بتكافة 36 مليون جنيه ووحدة فحوصات واعادة تأهيل القلب بتكلفة 10 مليون جنيه.