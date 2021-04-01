شكرا لقرائتكم خبر عن ختام امتحانات شهر مارس لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الخميس طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحانات شهر مارس، فى اللغة العربية والمواد الثقافية، حيث اختتم أول أمس طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى القسمين الأدبى والعلمى امتحان شهر مارس بمواد اللغة الأجنبية والفلسفة والمواطنة واللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا والفيزياء والكيمياء والأحياء.

وكان طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائيين وطلاب الصفين الأول والثانى الإعداديين، أدوا امتحاناتهم السبت الماضى فى جميع المواد، حيث انطلقت السبت أعمال الامتحانات الشهرية لطلاب المعاهد الأزهرية، التى تستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، بدءا من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوى لجميع المعاهد الأزهرية العامة والنموذجية والخاصة والشعبة الإسلامية، ومن المقرر أن تكون الامتحانات الشهرية على مدار ثلاثة أشهر، هى : مارس وأبريل ومايو.

ووضع القطاع عدة شروط وضوابط لهذه الامتحانات من أجل ضبط إيقاعها، حيث شملت هذه الشروط والضوابط أن تكون الامتحانات الشهرية فى ورقة أسئلة واحدة مجمعة للمواد على غرار ما تم فى الامتحانات الفصل الدراسى الأول، وأن يتم امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الفصل الدراسى الأول بسؤال خاص بهم خلال امتحان شهر مايو لكل مادة، كما شملت أيضا الضوابط أنه يجب على جميع المعاهد الأزهرية التأكيد على جميع الطلاب الالتزام بحضور الامتحانات الشهرية لجميع المواد فى الأشهر الثلاثة ( مارس، أبريل، مايو )، وتكليف جميع الإدارات التعليمية بمتابعة أعمال امتحانات الأشهر خلال الفصل الدراسى الثانى بكل دقة وحزم .