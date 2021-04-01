محافظ أسوان: تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل بأسوان وكوم أمبو وإدفو منتصف العام الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - (أ ش أ):

أعلن أشرف عطية محافظ أسوان بدء تنفيذ أكبر مشروع حضاري لتطوير وتحديث كورنيش النيل القديم بمدينة أسوان بطول 4 كيلو مترات، منتصف العام الحالي.

وقال المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده مع الشركة المنفذة للمشروع، إن المشروع يشمل إنشاء ممشى علوي وأخر سفلى، بالإضافة إلى ممشى زجاجي لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الطبيعية لنيل أسوان في إطار استكمال منظومة التطوير والتجميل لمدن المحافظة السياحية.

وأشار عطية إلى أن مشروع التطوير يشمل أيضا وضع أماكن عامة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل، وهو الذي يتوازى مع تطوير وتجميل كورنيش النيل بمدينتي كوم أمبو وإدفو.

ووجه المحافظ بضرورة ارتباط هذا المشروع العملاق بالمرحلة الأولى للتطوير والتجميل الذي تم تنفيذه بحديقة درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحي القديم على أن يراعى الهوية البصرية والطابع المعماري الأسواني مع مراعاة تسهيل حركة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

ولفت المحافظ إلى أن هذا المشروع الضخم يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتحويل أسوان لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية، لتكون أسوان جاهزة لاستقبال الموسم السياحي القادم في أبهى صورة بما يتناسب مع مكانتها على خريطة السياحة الدولية.

وطالب عطية بالبدء في تطوير حديقة السلام بمدينة أسوان بنفس النسق الجمالي لحديقة درة النيل على أن يراعى أيضاً إنشاء ساحة لانتظار السيارات للقضاء على ظاهرة الانتظار للصف الثاني بكورنيش النيل وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة فيه، مكلفاً برفع كافة الأسوار لتصبح الحدائق مفتوحة أمام الموطنين وخاصةً في ظل تفرد المواطن الأسوانى بالسلوكيات الحضارية في التعامل مع التحديث الجاري.

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