حدث ليلاً| خطوة جديدة من إثيوبيا لملء السد وتفاصيل موكب المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

39 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 154694 حالة حتى اليوم.

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إثيوبيا تتخذ خطوة جديدة تمهيدًا للملء الثاني لسد النهضة

أعلنت الحكومة الإثيوبية مساء الأربعاء، أنها بدأت في إزالة نحو 5 آلاف هيكتار (ما يُقارب الـ13 ألف فدان) من الغابات المحيطة بسد النهضة، تمهيدًا للمرحلة الثانية من عملية ملء السد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

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أسامة ربيع: السفينة البنمية لن تغادر قناة السويس إلا بعد انتهاء التحقيقات

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن شعوره لا يوصف لحظة علمه ببدء تعويم السفينة البنمية في قناة السويس، لافتًا إلى استمرار التحقيقات وعدم مغادرة السفينة إلا بعد انتهاء التحقيقات.

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أسامة ربيع: السيسي وجهني بشراء أكبر المعدات لدعم قدرات قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم القناة بأكبر المعدات الموجودة في العالم والتي تحتاجها، مشيرًا إلى اهتمام الرئيس بدعم القدرات المتوفرة لدى الدولة.

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العناني: "كم هائل من التفاصيل لنقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة"

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن فاعلية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة ليست قاصرة على الموكب فقط، قائلًا: "الفاعلية تشمل الموكب وحفلًا في مسرح وفنانين بيتكلموا من مواقع أثرية مختلفة وحاجات بتحصل في متحف التحرير وحاجات من متحف الحضارة، فهي فاعلية كاملة متكاملة والموكب أحد أجزاء الفاعلية".

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وزيرة الصحة: مصر تستقبل 854 ألف جرعة من لقاح "استرازينيكا" - بث مباشر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "استرازينيكا"، بمطار القاهرة الدولي، ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونيسف"، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

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وزير الآثار: 400 وسيلة إعلامية أجنبية ومصرية تغطي فعاليات نقل المومياوات الملكية

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن فاعلية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة سيتم الترويج لها في 60 دولة.

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وزير السياحة: موكب آخر ضخم لنقل القناع الذهبى لتوت عنخ آمون للمتحف المصرى الكبير

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنه سيكون هناك فاعلية خاصة وموكب ضخم لنقل قناع الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، وتابوتين الذهب للمتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن هناك طلبات للتصوير الحصري لهذه الفاعلية من أكثر من عام بأرقام كبيرة وجاري دراسة الأمر حاليًا، ولكننا دائمًا نرغب في دخول كل بيت في مصر والعالم.

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وزير الآثار: رفضنا طلب بعض القنوات بتغطية حدث المومياوات الملكية حصريًا

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه كان من الممكن تنفيذ فاعلية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة منذ عام ولكن كان هناك انتظار لتطوير ميدان التحرير وبحيرة عين الصيرة ومتحف التحرير.

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الصحة العالمية تحذر من التجمعات الدينية بأماكن مغلقة مع اقتراب عيد الفصح وشهر رمضان

شددت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، على ضرورة عدم تنظيم تجمعات في الأماكن المغلقة بمناسبات دينية مع اقتراب عيد الفصح وشهر رمضان المبارك، فيما نصحت بإجراء "أي احتفالات دينية في الهواء الطلق كلما أمكن ذلك".

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صحيفة بريطانية: تحقيق مستقل حول عرض مدرس رسوم كاريكاتورية للنبي محمد

أعلن مجلس إدارة غرب مقاطعة ويستشير، الأربعاء، أن تحقيقًا مستقلًا سيجري حول عرض رسوم كاريكاتورية للنبي محمد على التلاميذ في مدرسة "باتلي".

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السعودية والعراق يطلبان من دول الجوار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

طالبت المملكة العربية السعودية والعراق دول الجوار بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام بمبادئ حسن الجوار.

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