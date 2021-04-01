شكرا لقرائتكم خبر عن 15 قرارا لمجلس جامعة القاهرة.. حضور الفرق الدراسية فى الكليات بالتبادل الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمستشارين، لمناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها استراتيجية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وتطبيق خطة نظام التعليم المدمج والهجين، وفيما يلى نرصد أبرز ما ورد فى الاجتماع من تفاصيل حول الدراسة وأهم قرارات المجلس بصفة عامة التى تم اتخاذها خلال الاجتماع :

1 -انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بنجاح، وإجرائها إلكترونيًا فى 8 كليات لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

2 - الإلتزام بخطة الجامعة في تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

3 -الالتزام الكامل باستراتيجية الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.

4 - سيتم حضور الفرق الدراسية في الكليات بالتبادل.

5 -ستكون الدراسة لطلاب الكليات النظرية مقسمة بنسبة 50% حضور مقابل 50% محاضرات عن بُعد

6 - الدراسة لطلاب الكليات العملية نسبة 60% حضور مقابل 40% محاضرات عن بُعد، مع المرونة في التعامل مع هذه النسبة عند التطبيق طبقًا لظروف كل كلية وسعة قاعاتها ومعاملها وبما لا يخل بالاجراءات الاحترازية.

7 - مراعاة ألا تزيد كثافة الطلاب في المدرجات عن 50% من طاقتها الاستيعابية.

8 -تطبيق خطة نظام التعليم المدمج والهجين، بنسب الحضور المقررة.

9 - اتخاذ كل مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

10 -تعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.

11- وافق المجلس، على استحداث برامج دراسية بالكليات منها؛ دبلوم مهني متخصص في الأنثربولوجيا الأثرية بنظام التعليم المدمج بين كليتي الدراسات الأفريقية العليا والآثار.

12 - كما وافق المجلس على اللائحة المستحدثة للدبلوم المهني "التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة" بكلية العلوم.

13 -وافق مجلس جامعة القاهرة، على خطة البرنامج التدريبي لتأهيل المرشحين لوظيفة عميد كلية أو معهد.

14 - مجلس جامعة القاهرة يقرر تخفيض 50% من المصروفات الدراسية لتدريب الأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف.

15 - الموافقة استحداث برنامج متخصص في الأنثربولوجيا ولائحة جديدة لدبلوم التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة.