شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الصلاة فى المنوفية الخميس 1-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة في مدن السادات وشبين الكوم وبركة السبع وأشمون في محافظة المنوفية يوم الخميس 1-4-2021.
مواعيد الصلاة في شبين الكوم اليوم
موعد أذان الفجر4.16ص
موعد الشروق 5.42ص
موعد أذان الظهر12.00م
موعد أذان العصر3.32 م
موعد أذان المغرب 6.15 م
موعد أذان العشاء 7.34م
مواعيد الصلاة في السادات اليوم
موعد أذان الفجر 4.19ص
موعد الشروق 5.47ص
موعد أذان الظهر12.03 م
موعد أذان العصر 3.33 م
موعد أذان المغرب 6.14م
موعد أذان العشاء 7.36م
مواعيد الصلاة في أشمون اليوم
موعد صلاة الفجر 4.33 ص
موعد الشروق 6 ص
موعد صلاة الظهر 12.04 م
موعد صلاة العصر 3.31 م
موعد صلاة المغرب 6.8 م
موعد صلاة العشاء 7.22 م
مواعيد الصلاة في بركة السبع اليوم
موعد أذان الفجر 4.31ص
موعد الشروق 5.58 ص
موعد أذان الظهر 12.03 ص
موعد أذان العصر 3.31م
موعد أذان المغرب 6.08م
موعد أذان العشاء 7.26 م
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