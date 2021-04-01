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تعرف على مواعيد الصلاة فى المنوفية الخميس 1-4-2021

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة في مدن السادات وشبين الكوم وبركة السبع وأشمون في محافظة المنوفية يوم الخميس 1-4-2021.

مواعيد الصلاة في شبين الكوم اليوم

موعد أذان الفجر4.16ص

موعد الشروق 5.42ص

موعد أذان الظهر12.00م

موعد أذان العصر3.32 م

موعد أذان المغرب 6.15 م

موعد أذان العشاء 7.34م

مواعيد الصلاة في السادات اليوم

موعد أذان الفجر 4.19ص

موعد الشروق 5.47ص

موعد أذان الظهر12.03 م

موعد أذان العصر 3.33 م

موعد أذان المغرب 6.14م

موعد أذان العشاء 7.36م

مواعيد الصلاة في أشمون اليوم

موعد صلاة الفجر 4.33 ص

موعد الشروق 6 ص

موعد صلاة الظهر 12.04 م

موعد صلاة العصر 3.31 م

موعد صلاة المغرب 6.8 م

موعد صلاة العشاء 7.22 م

مواعيد الصلاة في بركة السبع اليوم

موعد أذان الفجر 4.31ص

موعد الشروق 5.58 ص

موعد أذان الظهر 12.03 ص

موعد أذان العصر 3.31م

موعد أذان المغرب 6.08م

موعد أذان العشاء 7.26 م

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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