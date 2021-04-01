شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مدينة سمالوط بالمنيا من 8 صباحا لـ3 عصرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه سيتم قطع المياه عن مدينة سمالوط بالكامل اليوم الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرًا.

وأضاف أن انقطاع المياه يشمل كوبرى سمالوط القديم حتى نهاية شارع السلام وجسر الطراد، موضحًا أن ذلك يأتى لقيام الشركة بعمل ربط بخط 4 بوصة جديد بدلا من الخط القديم الذى تم احلاله وتجديده بطول 700 متر.

وطالب رئيس مجلس الإدارة المواطنين بضرورة توفير الاحتياجات الخاصة من المياه خلال فترة الانقطاع، مضيفا أن الخط الساخن للشركة رقم 125 يعمل طوال 24 ساعة، بالإضافة إلى رقم الواتس الثابت 01271269587 للرد علي اتصالات المواطنين.