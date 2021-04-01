شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" تعلن حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأثار السلبية المتوقعة للأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وتوابعها فى المحافظات للتعامل مع الأثار السلبية المحتملة الناجمة عن سوء الطقس فى هذه الأيام، حيث جهزة المرور غرف عمليات وأعلنت فيها حالة الاستعداد القصوى لاستقبال اى بلاغات بحوادث أو أعطال ناجمة عن هطول الأمطار وانتشار الرياح المحملة بالأتربة.

وتتابع غرف عمليات المرور، حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المنتشرة على الطرق، كما تراقب حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش لرفع أى معوقات مرورية سواء بسبب الحوادث أو الأعطال.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عدد من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث وهؤلاء يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الخميس، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء ، معتدل على جنوب الصعيد.