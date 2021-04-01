شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تبدأ الاستعدادات لأسبوع القاهرة الرابع للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه فى الإجراءات اللازمة للاستعداد لأسبوع القاهرة الرابع للمياه لعام 2021 والمقرر عقده خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يعد أسبوع القاهرة للعام الحالى هو المؤتمر الرابع فى سلسلة المؤتمرات التى بدأت عام 2018 ، والتى تهدف لتعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بقطاع المياه ، والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصله ، واستكمالا للنجاح الكبير الذى حققه اسبوع القاهرة فى نسخه الثلاث السابقة.

ويُعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية:التحديات والفرص"، والذى يشمل خمس موضوعات فرعية هى (المياه والتغيرات العالمية، التطورات الحديثة فى إدارة الموارد المائية ، المياه والمجتمع ، التعاون على المستوى الإقليمي والقطاعى لتحقيق الأمن المائى ، الابتكار فى العلوم المائية) بالإضافة لعدد من الموضوعات الأخرى التى تندرج تحت الموضوعات الفرعية ، حيث سيتم التركيز لأول مرة فى أسبوع القاهرة على القضايا السكانية وتأثير الزيادة السكانية على الإدارة المشتركة للأنهار العابرة للحدود وتغير المناخ وغيرها من الموضوعات.

وستعقد فعاليات الأسبوع بأحد الفنادق الكبرى على نيل القاهرة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، كما سيسمح بالمشاركة عن بعد عبر تقنيات الفيديوكونفرانس.

الجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة علمية لأسبوع القاهرة للمياه برئاسة الدكتور عبد القوى خليفة أستاذ الهيدروليكا بجامعة عين شمس ووزير المرافق الأسبق وعضوية نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة فى مجالات المياه ومنها جامعات عين شمس والقاهرة والأزهر والجامعة الأمريكية بالقاهرة والجامعة الصينية وجامعة زويل والمركز القومى لبحوث المياه ومركز التميز العلمى وجهاز شئون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية.

و أقرت اللجنة الاشتراطات والمعايير الخاصة بقبول الأوراق العلمية ، وكذا آلية نشر الأبحاث المتميزة بعدد من المجلات العلمية المتخصصة منها المجلة العلمية للمركز القومى لبحوث المياه WATER SCIENCE JOURNAL ، بحيث تكون الابحاث المنشورة مؤهلة للترقى بالمركز القومى لبحوث المياه، بالإضافة لإصدار دورية خاصة بالأسبوع تتضمن الأبحاث العلمية والفنية المميزة ، وذلك تمهيداً لإصدار دورية ثابتة للأبحاث التى تعرض بأسبوع القاهرة بشكل سنوي.

وعلى صعيد آخر ، فقد تم فتح باب التسجيل للشركاء والرعاة من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية الراغبة فى تنظيم جلسات فنية وأحداث جانبية أو رعاية أحد الأنشطة ضمن الأسبوع، والتسجيل متاح عبر الانترنت من خلال الرابط التالى

وفى سياق متصل تم خلال الفترة الماضية الإعلان عن عدد من الأنشطة والمسابقات التى ستعقد خلال الحدث ، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراه فى 3 دقائق ، والمسابقة القومية الرابعة للحفاظ على المياه للمزارعين، هذا بالإضافة إلى الإعلان عن فتح باب التقدم بملخصات الأبحاث لعرضها خلال المؤتمر، حيث تم توجية الدعوة لجميع الباحثين المهتمين بشكل خاص بالمجالات ذات الصلة بالمحاور الفرعية الخمسة للحدث ، وجارى الإعلان تباعاً عن باقى الأنشطة والمسابقات الأخرى والتى يمكن متابعتها من خلال الموقع الالكترونى، وصفحة الفيس بوك الخاصة بالأسبوع.

كما صدر الإعلان الأولى للأسبوع والذى يضم معلومات مبدئية عن الأسبوع باللغتين العربية والإنجليزية ، ويمكن تحميل الإعلان المشار إليه من خلال موقع الأسبوع.