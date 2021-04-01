شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 11.5 مليون جنيه.. بدء إنشاء جناحي المدرسة الابتدائية بنات في إبشواي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، سير العمل بالمشروعات الجارية بالمدينة والقري للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظام سير الأعمال والتعرف على المشكلات التي قد تعوق سير العمل، بهدف إيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني للتعرف على مشكلات وشكاوى المواطنين على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وقال مراد مسعود، رئيس المركز أنه تم خلال الجولة تفقد أعمال البدء في إنشاء جناحين إضافيين بمدرسة بنات ابشواي الابتدائية الملاصقة لمدرسة ابشواي الثانوية بهدف استيعاب أعداد جديدة من أبنائنا التلاميذ وتقليل الكثافة الطلابية بالفصول مشير إلى أن الجناحين الاضافيين يضمان عدد ٧٢ فصل دراسي وذلك بتكلفة ١١.٥ مليون جنيه بمعرفة الشركة المنفذة شركة المنارة للمقاولات العامه لصاحبها عبدالتواب فوزي وتم الإتفاق على مدة التنفيذ ١١ شهر .

و تابع رئيس المركز قيام قسم الكهرباء بالوحدة بصيانة كشافات عزبة الجبل بالسنجأ الجديدة بالإضافة إلى تركيب كشافات صوديوم بالمناطق التي بحاجة إلى إنارة

ثم توجيه سيارات الكهرباء لعمل الصيانات اللازمة لكشافات وأسلاك الإنارة العامة بالطريق السياحي وعزبة الشرفادي التابعة للوحدة المحلية بالخالدية وكذلك استعدال وزراعة ونقل عمود كهرباء بالوحدة المحلية بأبوشنب، ومتابعة مستوى الإنارة العامة بالطرق الرئيسية والداخلية تحت إشراف الأستاذ محمد خلف رئيس قسم الكهرباء بالوحدة .

وقال رئيس المدينة انه تم تسليم الموقع لمقاول الأعمال لبدء عمل حوائط ساندة بالدبش بالوحدة المحلية بأبوشنب وسيتم غدا البدء بتحويل المياة لبدء الأعمال،وذلك بحضور الأستاذة شاهيناز رجب، رئيسة الوحدة والمهندسة شيماء أبوالغيط، رئيسة قسم المشروعات .بالإضافة لرفع ناتج تطهير المجاري المائية داخل الكتل السكنية بالنصارية وبدء الأعمال الصناعية بمحطة الرفع الخاصة بالصرف الصحي استعدادا لتركيب الماكينات والمواتير بها وكذلك تسوية وتمهيد طريق اللواج بشكشوك بمعدات الوحدة المحلية .