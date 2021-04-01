شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة بعد موكب نقل المومياوات الملكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نقل المومياوات الملكية حدث عظيم يتابعه العالم في مصر، حيث تنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، في موكب ملكي عظيم.

وطبقا لما نشر في الموقع الرسمي للمتحف القومي للحضارة المصرية، ستوضع المومياوات بعد نقلها داخل قاعات أسفل القاعة الرئيسية داخل متحف الحضارة المصرية، في دلالة على العالم السفلي الذي دفنت فيه المومياوات الملكية، ويمكن الوصول لتلك القاعة من خلال ممر تم طلاؤه باللون الأسود في دلالة على العالم الآخر السفلي في حياة السكون والظلام الدامس.

ويوم السبت المقبل يستقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، في موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد هيبتهم الملكية، حيث يبلغ عددها 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

موكب نقل المومياوات الملكية

أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة

أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة بعد استقبال موكب نقل المومياوات الملكية.

وسنشرح فيما يلي أبرز المعلومات عن أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة بعد حفل موكب نقل المومياوات الملكية.

أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة عقب حفل موكب نقل المومياوات الملكية.

وتقسم أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة بعد حفل موكب نقل المومياوات الملكية كما يلي:

200 جنيه للأجنبي.

100 جنيه للطالب الأجنبي

60 جنيهًا للمواطن المصري.

30 جنيهًا للطالب المصري.

أسعار الجراجات بالمتحف القومي للحضارة على النحو التالي :

30 جنيه للسيارة الملاكي.

40 جنيهًا للكوستر.

50 جنيهًا للأتوبيس.

وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، أن الموقع الالكتروني يوضح نبذة عن المتحف القومي للحضارة المصرية وأهميته الأثرية بين المتاحف العالمية على المستوى الإقليمي والدولي، حيث أنه من بين المتاحف القليلة جدا التي تعرض المظاهر الحضارية المصرية المختلفة على مر العصور.

موكب نقل المومياوات الملكية

ويعرض موقع المتحف القومي للحضارة المصرية عدد من أهم المقتنيات الأثرية المعروضة بالمتحف والتي تعبر عن العصور المختلفة للحضارة المصرية، مشيرا إلى أن زائر الصفحة يستطيع أن يتجول وسط المتحف، والذي يعد منارة ثقافية متكاملة، ومراكز لترميم الآثار، وأماكن ترفيهية أيضا تضم العديد من المطاعم والكافيتريات والبازارات لبيع المستنسخات الأثرية، كما يستطيع الزائر، من خلال تلك الصفحة، الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف، في إطار خطة الوزارة للتيسير على الزائرين عملية الحجز.