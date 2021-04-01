شكرا لقرائتكم خبر عن منهم عيد شم النسيم .. 7 أيام إجازة في شهر رمضان (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشتاق المصريون لبدء شهر رمضان الكريم لما في هذه الأيام من خير وبركة وممارسة للعبادات، وقد يلجأ بعض أصحاب الأعمال الحرة إلى غلق منشآتهم التجارية خلال رمضان للتفرغ للعبادات من صلاة وصوم، بخلاف المشاركة في أنشطة الخير.

أما موظفو الحكومة والقطاع الخاص فأمامهم فرصة للاستمتاع بشهر رمضان خلال الإجازات الرسمية التي يتصادف تزامنها خلال الشهر الكريم، بخلاف الراحات الأسبوعية يوم الجمعة من كل أسبوع، ليصبح إجمالي أيام الإجازات 7 أيام.

وتوضح «المصري اليوم» مواعيد الإجازات خلال شهر رمضان 2021 على النحو التالي:

- 17 رمضان (عيد تحرير سيناء)

يتزامن يوم الخميس 17 رمضان مع 29 أبريل المقبل، وهو التاريخ المتوقع أن يقره مجلس الوزراء بدلا من الأحد الموافق 25 أبريل، ليكون إجازة عيد تحرير سيناء.

- 19 رمضان (عيد العمال)

ويتزامن يوم السبت 19 رمضان مع 1 مايو المقبل، الذي يشهد احتفال مصر بعيد العمال، وهو إجازة رسمية أقرتها مصر منذ العام 1964 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

- 21 رمضان (شم النسيم)

ويتزامن يوم الإثنين 21 رمضان مع 3 مايو المقبل، الذي يشهد الاحتفال بشم النسيم وهي المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي يتزامن فيها هذا الاحتفال المصري مع رمضان، وجرت العادة أن يحتفل المصريون في هذا اليوم بأكل الفسيخ والرنجة وتلوين البيض، وهو ما يصعب فعله خلال شهر الصيام.

الراحات الأسبوعية:

يوم الجمعة الذي يوم إجازة رسمى لعموم الموظفين في القطاع العام وأغلب موظفي القطاع الخاص، يرفع إجازات شهر رمضان إلى 7، حيث يأتي 4 مرات في رمضان هذا العام، وهي على التوالي: (4 رمضان، 11 رمضان، 18 رمضان، 25 رمضان).

يذكر أن إجازة عيد الفطر المبارك 2021، ستبدأ من يوم الخميس 13 مايو حتى يوم السبت 15 مايو، أما الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2021، فهي:

- عيد ثورة 30 يونيو الموافق الأربعاء 30 يونيو.

- وقفة يوم عرفة الموافق يوم الاثنين 19 يوليو.

-إجازة عيد الأضحى تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو حتى يوم الجمعة 23 يوليو.

- عيد الثورة 23 يوليو الجمعة 23 يوليو 2021.

- رأس السنة الهجرية يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس.

- عيد القوات المسلحة يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر.

- عيد المولد النبوي الشريف يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر.