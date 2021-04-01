شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: طلبنا مليار دولار تعويضات من شركة السفينة الجانحة «إيفر جيفن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس تطلب مليار دولار تعويضات من شركة سفينة إيفر جيفن نتيجة تعطل القناه وخسائر توقف الملاحة.

جاء ذلك خلال تصريحات الفريق أسامة ربيع لبرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدي البلد، مشيرا إلى أن قيمة البضائع التي كانت على متن السفينة بلغت 3.5 مليار دولار.

وتابع أنه سيتم منح حوافز بتخفيض يتراوح ما بين 5 إلى 15% للسفن المتضررة بسبب السفينة الجانحة وفقا لانتظار كل منها.

واعلن ربيع أن الرئيس السيسي وجه بشراء أكبر الكراكات والقاطرات من أجل قناة السويس.

وأكد أن نحو 800 شخص ساهموا في إنجاز السفينة الجانحة فيما ستنظم الهيئة في الحادية عشر من صباح اليوم احتفالية للعاملين المشاركين في تعويم السفينة الجانحة.