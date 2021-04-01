شكرا لقرائتكم خبر عن رياح متربة على شمال الصعيد .. الأرصاد تحذر من تقلبات الأحوال الجوية في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الخميس الموافق 1 أبريل يسود سيكون لطيف نهارا في القاهرة كبري والسواحل الشمالية الشرقية وكذلك محافظات الوجه البحري، وسيكون مائل للبرودة في مناطق السواحل الشمالية الغربية، بينما سيكون معتدل على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، اما في فترة الليل سيكون بارد على كافة أنحاء البلاد.

وقال خبراء الأرصاد الجوية انه متوقع اليوم الخميس سقوط أمطار متوسطة بنسبة 60% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، فيما بينما ستتساقط بنسبة 40% على محافظات الوجه البحري على فترات متقطعة، اما على مناطق من القاهرة الكبرى سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% تقريبًا أيضا على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء بان حركة الرياح ستنشط على المناطق القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وكذلك في مناطق السواحل الشمالية الغربية، بينما ستكون مثيرة للرمال والاتربة على شمال الصعيد.

وأشار خبراء الأرصاد بان حالة البحر المتوسط اليوم الخميس ستكون معتدل إلى مضطرب غربا، مع ارتفاع في الموج يتراوح من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، اما البحر الأحمر فسيكون معتدل إلى مضطرب، مع وارتفاع الموج يتراوح بين 2 إلى 2.5 متر، اما الرياح ستكون سطحية شمالية غربية.

وناشد خبراء الأرصاد المواطنين في كافة المحافظات اتخاذ التدابير والاحتياطات للحد من الآثار تقلبات الأحوال الجوية الجوية المتوقعة خلال الفترة الحالية.

درجات الحرارة اليوم الخميس1 ابريل 2021 في القاهرة والمحافظات.

القاهرة: العظمي 21 والصغرى 12درجة.

الإسكندرية: العظمي 18 والصغرى 13 درجة.

وداي النطرون: العظمي 20 والصغرى 12 درجة.

طنطا: العظمي درجة الحرارة 20 والصغرى 11.

شبين الكوم: العظمي 21 والصغرى 12درجة.

دمنهور: درجة الحرارة العظمي 19 والصغرى 12.

مطروح: درجة الحرارة العظمي 18 والصغرى 13.

السلوم: العظمي 17 والصغرى 8 درجة.

سيوة: العظمي 20 والصغرى 8 درجات.

بورسعيد: العظمي 22 الصغرى 14 درجة.

دمياط: العظمي 20 والصغرى 14درجة.

الزقازيق: العظمي 21 والصغرى 12 درجة.

المنصورة: العظمي 21 والصغرى 11 درجة.

الإسماعيلية: العظمي 22 الصغرى 11 درجة

السويس: العظمي 22 الصغرى 11 درجة.

العريش: العظمى 21 الصغرى 13درجة.

رفح: العظمي 20 والصغرى 13 درجة.

رأس سدر: العظمي 22 الصغرى 11درجة.

نخل: العظمي 20 والصغرى 6 درجات.

نويبع: العظمي 23 والصغرى 16درجة.

طابا: العظمي 20 الصغرى 14درجة.

كاترين: درجة الحرارة العظمي 17 والصغرى 4.

الطور: العظمي 22 والصغرى 14درجة.

شرم الشيخ: درجة الحرارة العظمي 25 والصغرى 17.

الغردقة: العظمي 24 والصغرى 15درجة.

مرسى علم: العظمي 23 والصغرى 14 درجة.

الفيوم: العظمي 21 درجة والصغرى 10درجة.

بني سويف: درجة الحرارة العظمي 21 والصغرى 10.

المنيا: العظمي 22 والصغرى 11 درجات

أسيوط: العظمي 23 والصغرى 10 درجات.

سوهاج: العظمي 24 والصغرى 11درجة.

قنا: العظمي 25 والصغرى 12 درجة.

الأقصر: العظمي 26 والصغرى 12درجة.

أسوان: درجة الحرارة العظمى27 الصغرى 13.

إدفو: العظمي 28 والصغرى 13 درجة

أبوسمبل: العظمي 28 والصغرى 13درجة.

الوادي الجديد: العظمي 26 والصغرى 12درجة.

شلاتين: درجة الحرارة العظمي 26 والصغرى 16.

أبورماد: العظمي 27 والصغرى 17 درجة.

حلايب: العظمي 26 والصغرى 18درجة

رأس حدربة: العظمي 26 والصغرى 18درجة.