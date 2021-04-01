شكرا لقرائتكم خبر عن فض سرادق حفل زفاف في أسوان منعًا لانتشار فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام حي الصداقة الجديدة في مدينة أسوان بفض حفل زفاف تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء ومحافظ اسوان بشأن تطبيق قرار منع التجمعات منعا للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وقام الحي برئاسة علي عبد اللاه والعاملين بالحي بفض وإزالة سرادق الفرح للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا علي سلامة المواطنين من نقل الفيروس من خلال التجمعات.
وكان محافظ اسوان اللواء اشرف عطية اصدر قرارا بمنع اقامة الافراح والعزاءات ومنع اقامة الاسواق الاسبوعية تطبيقا للاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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