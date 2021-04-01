شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بمدينة سمالوط في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بمدينة سمالوط «من كوبري سمالوط القديم، مرورا بشارع السلام، وصولا لجسر الطراد» اليوم الخميس، بسبب القيام بأعمال، توصيل خط 4 بوصة بلاستيك، بخطة الإحلال والتجديد.

وأعلنت الشركة، برئاسة المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، مواعيد قطع المياه اليوم الخميس من الساعة 8 صباحا، حتى 3 عصرا. وناشد المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه.