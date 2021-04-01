شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطعيم 70% من الأطقم الطبية بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة حلوان، أنه تم الانتهاء من تطعيم حوالى 65 لـ70% من الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية بلقاح فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

وأضاف الدكتور ممدوح مهدى فى تصريح لـ"الخليج 365" أن سيتم البدء فى تطعيم أعضاء هيئة التدريس بالكليات الصحية الطب والتمريض والصيدلة بإحدى التطعيمين المتوفرين، موضحا أن ذلك سيكون وفقا لقواعد محددة تتمثل فى البدء بالأكبر سنا ثم أصحاب الأمراض المزمنة من أعضاء هيئة التدريس.

وأشار الدكتور ممدوح مهدى فى تصريحاته إلى أن التطعيمات تصل إلى المستشفيات الجامعية من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ويتم إبلاغ وزارة الصحة بالأعداد التى تم تكوينها بحيث تكون أمام منظومة دقيقة بحصر الأعداد.

ولفت عميد كلية الطب بجامعة حلوان إلى أن من حصل على التطعيم كان بمثابة الجرعة الأولى فقط وفى انتظار انطلاق حملة تطعيم لقاح كورونا للحصول على الجرعة الثانية وفقا للجدول الزمنى المعلن.