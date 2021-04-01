وزيرة الصحة: مصر تستقبل 854 ألف جرعة من لقاح "استرازينيكا" - بث مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "استرازينيكا"، بمطار القاهرة الدولي، ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونيسف"، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لقاح "استرازينيكا" حصل على موافقة الاستخدام الطارىء من كل من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أن تلك الشحنة ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وتابع "مجاهد" أن متلقي لقاح "أسترازينيكا" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد ٣ أشهر، من تلقى الجرعة الأولي.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان أطلقت في 28 فبراير الماضي، الموقع الإلكتروني(http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، كما تم تخصيص 139 مركزًا ووحدة صحية ومستشفى على مستوى الجمهورية لتلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لوصول شحنة لقاح "استرازينيكا" عبر الرابط التالي: