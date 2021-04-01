رسائل مهمة لمَن يعي ويتعقل.. السادات يشيد بتصريحات السيسي حول مياه النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، خلال مؤتمر قناة السويس الذي صرح فيه بأنه "لن يجرؤ أحد على أخذ نقطة مياه واحدة من مصر، وإلا سوف تكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد"؛ وهي تصريحات تحمل في مضمونها رسائل مهمة لمَن يعي ويتعقل.

وأثنى السادات على ردود الأفعال المختلفة الواردة على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحات الرئيس، والتي أثبتت أن المصريين بجميع توجهاتهم واختلافاتهم السياسية على قلب رجل واحد وقت الأزمات مهما كانت درجة الخلاف؛ فمعظم الإشادات التي تناولها السياسيون والنشطاء والمهتمون بالشأن العام المصري كانت من التيار المحسوب على المعارضة المصرية؛ سواء في الداخل أو الخارج.

وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية: وهو نفس ما حدث عندما حاولت إحدى الدول التدخل بقوات عسكرية في شؤون دولة عربية مجاورة للحدود المصرية؛ إذ كان أول مَن أطلق بيانات الاصطفاف الوطني هو تيار المعارضة.

ودعا السادات المجتمع الدولي وكل الدول الصديقة لمصر إلى ضرورة تحمل مسؤوليتهم التاريخية والإنسانية وتلبية دعوة الرئيس السيسي الصادقة للمُشاركة من أجل ترسيخ نهج التفاوض والحوار والعمل على إيجاد حلول سلمية تساعد في الوصول إلى اتفاق عادل ومرضٍ لجميع الأطراف دون المساس بحقوق مصر المائية والتاريخية؛ حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة وتجنبًا لحلول أخرى نحن في غنى عنها.