التعليم العالي: تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية و معمل فحوص الأغذية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة منى عبداللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب حول التعاون العلمي بين المدينة و معمل فحوص الأغذية بجمرك الإسكندرية التابع لمعهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة.

وأشار التقرير إلى أنه فى إطار الدور الرائد الذي تقوم به الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب فى مجالات العلوم المختلفة وما تقدمه من خبرات ودعم للباحثين لإنشاء جيل قادر على استيعاب المفاهيم العلمية المتطورة، والاطلاع على مخرجات البحث العلمي وكيفية البحث والتطوير، نظمت الهيئة ورشة عمل بالتعاون معه معمل فحوص الأغذية خلال الفترة من ٣٠- ٣١ مارس ٢٠٢١؛ للتدريب وتبادل العينات المراد تحليلها فيما بينهما، وذلك بمقر المدينة.

وأوضحت الدكتور منى عبد اللطيف قيام فريق من أعضاء هيئة البحوث بمدينة الأبحاث العلمية بتدريب أعضاء معمل فحوص الأغذية على جهاز Atomic Absorption Spectroscopy، حيث يعمل الجهاز على إذابة المعادن الثقيلة الموجودة فى المياه والأغذية.

كما أكدت عبد اللطيف أن الورشة جاءت تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الهيئة و معمل فحوص الأغذية، والذى يهدف لتنظيم ورش عمل بين الطرفين للاستفادة من إمكانيات المعامل المركزية بالهيئة، والسماح بتواجد طلاب الجامعات والباحثين من كل طرف لدى الطرف الآخر؛ لتعظيم الاستفادة من خبرات الطرفين.