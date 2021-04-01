الجنزوري نموذج في العطاء ومثال للنجاح.. نواب "التنسيقية" ينعون رئيس الحكومة الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نعى النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمير سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري، الذي توفي صباح اليوم الأربعاء.

وقال نجاتي إن الراحل كان نموذجًا في البذل والعطاء، مشيرًا إلى أنه لم يتأخر يومًا عن نداء الوطن، ولم يبخل ساعة بعلمه أو جهده على البلاد.

وأشار أمير سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن الراحل تفانى في تقديم خبراته الواسعة في جميع مجالات العمل من أجل المصلحة المصرية وتحديدًا في المجال الاقتصادي.

وتابع نجاتي: "رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".

ونعى الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق.

وقال بدوي، في تصريحات صحفية: لم يكُن الدكتور كمال الجنزوري سياسيًّا أو اقتصاديًّا عاديًّا؛ بل كان في كثير من الأوقات أُنموذجًا فريدًا للحكمة والنجاح، ومثالًا فريدًا لنظافة اليد والانتماء إلى الوطن الغالي.

وتابع النائب: رحِم الله مثالًا وطنيًّا أدَّى أمانته في أوقات صعبة، وساند بلاده في أوقات عصيبة؛ وخالص التعازي للدولة المصرية، كما أدعو الله أن يرحمه ويُسكنه فسيح جناته.