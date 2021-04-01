كشف ملابسات واقعة التعدي على فتاة المرج وخطيبها.. والتحريات: "انتهت بالتصالح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة سحل فتاة بالمرج، والاعتداء على خطبيها، من قبل أهالي منطقة المرج.

تفاصيل الواقعة بدأت ببلاغ لشرطة النجدة بحدوث مشادة كلامية بين طرف أول "أحد الأشخاص وابنتيه وزوجته" وطرف ثان "مالك ورشة وشقيقته" وجميعهم يقيمون بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وذلك بسب قيام خطيب إحدى الفتيات من الطرف الأول "غير متواجد" بالاقتراب من الأخيرة أثناء زيارته لها وتواجدهما بشرفة الشقة سكنها مما أثار حفيظة الطرف الثاني.

وأفادت التحريات بأنه تم التراضي والتصالح بين الطرفين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة للتحقيق.