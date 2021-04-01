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مستشار مفتي الجمهورية: الختان يضر ولا ينفع ويسبب مشاكل نفسية وبدنية للفتاة

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الطب يتطور تطور هائل مذهل كل يوم، لافتاً إلى أن هذا التطور أظهر حقائق علمية يتحدث عنها منها ختان الإناث.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاربعاء، أن الايلام النفسي أشد شيء تشعر به الفتاة خلال تعرضها للختان، وهذا يسبب لها عقدة نفسية كبيرة.

وأوضح أن ختان الإناث يضر بالمرأة ولا يفيدها، مشيرا إلى أنه يسبب مشاكل نفسية وبدنية للفتاة.

ووجه مستشار مفتى الجمهورية، رسالة لأهالي الفتيات: «اتقوا الله في بناتكم، وحافظوا على نفسيتهم، ويجب أن نسير خلف الأطباء في هذا الأمر، ولابد أن يدخل في المقررات التعليمية من أجل توعية الفتيات بخطورة الختان».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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