شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار على هذه المناطق .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 1 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس 1 إبريل 2021، حيث يستمر تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الغربية ومناطق من الوجه البحرى يصاحبها سقوط الامطار كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على شمال البلاد وعلي مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع في الامواج؛ ويسود طقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا.

وبالنسبة للظواهر الجوية فمتوقع ان تسقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 60%، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة 50%، وأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة 20%. بينما يكون نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

ويسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشامالية الشرقية وشمال الصعيد ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية ونعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بينما يكون باردا على كافة الانحاء ليلا.

- وفيما يلي درجات الحرارة الخميس 1 إبريل 2021 المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -