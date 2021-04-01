شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا أسترازينيكا من كوفاكس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار القاهرة الدولي 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «استرازينيكا»، ضمن اتفاقية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة «اليونيسف»، وذلك من بين 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

وكان لقاح «استرازينيكا» حصل على موافقة الاستخدام الطارىء من كل من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أن تلك الشحنة ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.